Συνεχίζονται οι βίαιες ταραχές στην Ινδονησία - Καίνε σπίτια και αυτοκίνητα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Πολλές δημόσιες υπηρεσίες και ιδιοκτησίες υπέστησαν ζημιές από τους ταραξίες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας, Ντέντι Πρασέτιο.

Η Παπούα συγκλονίζεται εδώ και δύο εβδομάδες από αναταραχές, με τους ντόπιους να καταγγέλουν φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις σε βάρος τους. Ορισμένοι διαδηλωτές ζητούν επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της επαρχίας, κάτι που απέκλεισε ο υπουργός Ασφάλειας σήμερα.

#BREAKING VIDEO: ???? Indonesia's #Papua province has been plunged into chaos again as angry protesters torched a government building and damaged businesses in the capital #Jayapura, after nearly two weeks of riots across the island pic.twitter.com/QLhOKuzTNKhttps://t.co/laHNYpedYM