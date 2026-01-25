Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Αμερικανικά πολεμικά κατευθύνονται στον Περσικό Κόλπο -«Έτοιμη» για πόλεμο δηλώνει η Τεχεράνη - Real.gr

Στον Περσικό Kόλπο είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά να κατευθύνονται προς το Ιράν.

Αν μας επιτεθούν οι Αμερικανοί, ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Σε πολεμική ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ.

Οι απαιτούμενες δυνάμεις που έλειπαν από την περιοχή συγκεντρώνονται και ο Ντόναλντ Τράμπ ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, διαμηνύοντας πως το ενδεχόμενο επίθεσης προς την Τεχεράνη βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι. «Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα που το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια που θα οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο.

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπημένο Ιράν είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές και τις οδηγίες του ανώτατου διοικητή» δήλωσε ο Μοχάμαντ Πακπουρ, διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης. «Σε οχυρωμένο καταφύγιο ο Χαμενεΐ» Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει κρυφτεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ». Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Πού βρίσκεται η αμερικανική αρμάδα

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, ενώ βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon οδεύουν προς το Κατάρ για την προστασία των κρατών του Κόλπου. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ όπου εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ενώ μεταβαίνουν και οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Κούσνερ και Γουιτκοφ για συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ανησυχία για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση

Η αύξηση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή έρχεται δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις υποσχόμενος βοήθεια.

Κάτοικοι της Τεχεράνης εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση ενώ κάποιοι παραδέχονται πως υπάρχουν πολλοί που την επιθυμούν. Υπό τον φόβο της κλιμάκωσης μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις περισσότερες πτήσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αποφεύγουν τον εναέριο χώρο τους.

Ωστόσο, η Air France ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν και πάλι πτήσεις προς το Ντουμπάι, αλλά θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την ασφάλεια των επιβατών.