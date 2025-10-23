Σύνοδος κορυφής ΕΕ: Το Βέλγιο απειλεί να μπλοκάρει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αν δεν λάβει εγγυήσεις - Real.gr

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε σήμερα τους όρους του για να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιταχθεί σ' αυτό το μέτρο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

«Θέλω πλήρη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου», δήλωσε ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ κατά την άφιξη του για τη σύνοδο κορυφής, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα «οι συνέπειες δεν μπορεί να αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο».

«Αν τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν, (θα πρέπει) να συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος» ώστε να μην αναλάβει μόνο του το Βέλγιο τον κίνδυνο αυτό, πρόσθεσε.

Ο ντε Βέβερ απαιτεί τέλος να χρησιμοποιηθούν επίσης τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται και στις άλλες χώρες συμμάχους του Κιέβου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσά ρωσικού χρήματος σε άλλες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να σιωπούν για το ζήτημα αυτό», δήλωσε.

«Αν ικανοποιηθούν αυτές οι τρεις απαιτήσεις, οι οποίες μου φαίνονται απολύτως εύλογες, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα κάνω ό,τι μπορώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και νομικά, για να μπλοκάρω αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια χρηματοοικονομική διευθέτηση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κίεβο βασιζόμενη στα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να τα κατασχέσει.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν αυτό το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και οι αξιωματούχοι της Κομισιόν ελπίζουν ότι θα δώσουν το πράσινο φως για την εκπόνηση μιας πιο λεπτομερούς νομικής πρότασης.

Το Βέλγιο, όπου κρατούνται τα περισσότερα απ’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στους κόλπους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος Euroclear, φοβάται ότι θα πρέπει να πληρώσει μόνο του τα σπασμένα σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και θέλει να εγκαθιδρυθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός αλληλεγγύης που να του εξασφαλίζει ότι οι άλλες χώρες της ΕΕ ή ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα εγγυηθούν ενδεχόμενη επιστροφή αυτών των χρημάτων, αν είναι απαραίτητο.