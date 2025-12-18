Σύνοδος Κορυφής: Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) - Real.gr

Quantcast
Σύνοδος Κορυφής: Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034)

20:50, 18/12/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  • Η συζήτηση των ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής κατέδειξε την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έως το τέλος του 2026, ώστε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028.
  • Είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες.
  • Οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική που εκσυγχρονίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ωστόσο ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση.
Είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση που είχαν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ένας από τους κύριους στόχους της συζήτησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συμφωνήθηκε, κατά τον ίδιο αξιωματούχο, ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία εκσυγχρονίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση κατά τη διάρκεια περαιτέρω εργασιών (γεωργία, ρόλος των περιφερειών, συνοχή, ταμείο ανταγωνιστικότητας, ίδιοι πόροι…).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται στο θέμα σε τακτική βάση. Η επόμενη συζήτηση για το ΠΔΠ προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

