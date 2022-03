Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Οι 27 δεν επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Παρά τις πιέσεις της Αμερικής και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών δεν ελήφθησαν νέα μέτρα κατά της Ρωσίας.

Δεν προβλέπονται νέες κυρώσεις στη Ρωσία από την ΕΕ. Αυτό προκύπτει από το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου, το οποίο, αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

Όπως ανέφερε παράλληλα η ΕΡΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει έτοιμο για επιπλέον, συντονισμένες κυρώσεις και καλεί όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με ό,τι έχει αποφασιστεί μέχρι τώρα. Το μότο των Ευρωπαίων πάντως είναι ότι «οι κυρώσεις πρέπει να πλήττουν περισσότερο τον αντίπαλο από ότι εσένα που τις επιβάλλεις» και μέχρι τώρα εκτιμάται ότι αυτό συμβαίνει.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σημαντικές αναμένεται να είναι οι αποφάσεις που θα προκύψουν αύριο όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Ειδικότερα, θα συζητηθεί ο τρόπος της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και η νέα συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Συμφωνία-μαμούθ για προμήθεια της ΕΕ με φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times θέλει τις ΗΠΑ να βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης σχεδίου για προμήθεια της ΕΕ με έως και 15 δισ. επιπλέον κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία στοχεύει να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, με το μπλοκ να αγωνίζεται να περιορίσει τις ρωσικές εισαγωγές κατά δύο τρίτα φέτος.

Οι παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ θα κατευθυνθούν προς την εκπλήρωση του στόχου που έθεσε η ΕΕ αυτόν τον μήνα, για αντικατάσταση 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που προμηθεύεται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία με εναλλακτικές προμήθειες.

Το 2021, οι ΗΠΑ προμήθευσαν την Ευρώπη με 22 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ.

Αύριο οι ανακοινώσεις;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευελπιστούν να ανακοινώσουν την εν λόγω συμφωνία το πρωί της Παρασκευής, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Πρόκειται για πρόσθετο LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό LNG που είχαμε μέχρι στιγμής», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Πέμπτη. Πάντως, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ δέχεται έντονη πίεση να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, αλλά ο γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, έχει προειδοποιήσει ενάντια στην άμεση απαγόρευση των ορυκτών καυσίμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση. Γερμανοί αξιωματούχοι λένε ότι μια απότομη μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου φέτος θα πετύχει τον ίδιο στόχο με τις κυρώσεις.

Η ΕΕ παρουσίασε τα σχέδιά της για εισαγωγή επιπλέον 50 δισεκατομμυρίων μέτρων LNG από παγκόσμιους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου αυτόν τον μήνα, αλλά ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι το σχέδιο δεν είναι ρεαλιστικό. Αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το σχέδιο των ΗΠΑ τόνισαν ότι η τελική ποσότητα LNG που θα παρασχεθεί στην ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις εμπορικές συμβάσεις. Μεγάλο μέρος της παραγωγής LNG των ΗΠΑ δεσμεύεται ήδη σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ασία.

Υψηλότερες τιμές αερίου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια

Ο Μάικ Γιάργουντ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης, είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση της και να πληρώσει υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Η πλεονάζουσα χωρητικότητα εισαγωγής LNG στην Ευρώπη είναι συγκεντρωμένη στην Ιβηρική χερσόνησο, αλλά η Ισπανία έχει κακές συνδέσεις με αγωγούς για να μεταφέρει το εισαγόμενο φυσικό αέριο στη βόρεια Ευρώπη.

Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που εξαρτώνται περισσότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν διαθέτουν την υποδομή για να επωφεληθούν εύκολα από τις εισαγωγές LNG με κοντινούς τερματικούς σταθμούς που λειτουργούν ήδη με ικανή χωρητικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι θα δυσκολευτούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις εισαγωγές.

Μπάιντεν: Αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, θα απαντήσουμε

«Το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ» δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, τόνισε ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην εισβολή της στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν.

«Θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε αν τα χρησιμοποιήσει. Η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης», δήλωσε ο Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

O Aμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι πιστεύει πως η Ρωσία πρέπει να αποβληθεί από την Ομάδα των Είκοσι (G20) και το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε σήμερα με τους ηγέτες άλλων χωρών και οργανισμών στις Βρυξέλλες.

«Η απάντησή μου είναι ναι, εξαρτάται από την G20», είπε ο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία πρέπει να αποβληθεί από την G20.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι εάν χώρες όπως η Ινδονησία και άλλες δεν συμφωνούν με την απομάκρυνση της Ρωσίας, τότε κατά την άποψή του θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να παραστεί στις συναντήσεις.

ΝΑΤΟ και G7 προειδοποίησαν τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

Οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 προειδοποίησαν τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, ανέφεραν σε ανακοίνωση που έδωσε η Ομάδα των Επτά σήμερα στη δημοσιότητα μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

«Προειδοποιούμε ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή χρήσης χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων ή σχετικού υλικού», ανέφεραν οι ηγέτες σε κοινό ανακοινωθέν, δηλώνοντας έτοιμοι να επιβάλουν «περαιτέρω κυρώσεις εάν χρειαστεί» κατά της Ρωσίας.

Υπενθύμισαν «τις υποχρεώσεις της Ρωσίας βάσει διεθνών συνθηκών που έχει υπογράψει και που μας προστατεύουν όλους».

Συμπλήρωσαν πως «δεν θα φείδονταν προσπαθειών» για να καταστήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τους υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένου του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, «υπεύθυνους» για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με τους συμμάχους και τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο», διαβεβαίωσαν οι ηγέτες της G7. «Ο ρωσικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχουμε τίποτε εναντίον του», πρόσθεσε η G7 μετά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.

Όλες οι χώρες δηλώνουν έτοιμες να υποδεχθούν πρόσφυγες από την Ουκρανία, δήλωσαν.

Αναφορικά με την ενέργεια, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά κάλεσαν τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο να ενεργήσουν υπεύθυνα και να ενισχύσουν τον εφοδιασμό στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας ότι ο ΟΠΕΚ έχει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό.

Πρόσθεσαν ότι θα αποφύγουν τις απαγορεύσεις εξαγωγής τροφίμων.

To NATO καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα συνεχίσει να παρέχει περαιτέρω πολιτική και πρακτική υποστήριξη στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ καταδικάζουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον πιο έντονο τρόπο, η οποία αποτελεί «τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής που μόλις ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες.

«Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Η επίθεσή της στα διεθνή πρότυπα κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Η κλιμακωτή ρητορική του Προέδρου Πούτιν είναι ανεύθυνη και αποσταθεροποιητική», τονίζουν στη δήλωσή τους οι 30 Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, καλώντας τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από την Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις καταστροφικές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Θα συνεργαστούμε με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου», τονίζουν στη δήλωσή τους οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Προτρέπουν, επίσης, τη Ρωσία να επιτρέψει «την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση αμάχων και να επιτρέψει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και σε άλλες πολιορκημένες πόλεις».

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής», επισημαίνεται στη συνέχεια στη δήλωση και προστίθεται ότι «οποιαδήποτε χρήση χημικού ή βιολογικού όπλου από τη Ρωσία θα ήταν απαράδεκτη και θα είχε σοβαρές συνέπειες».

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι λαμβάνει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις, εφαρμόζοντας αμέσως μια κατάπαυση του πυρός. «Καλούμε τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά σε αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ξεκινώντας από μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και προχωρώντας προς την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων της από το ουκρανικό έδαφος. Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας ενώ διεξάγονται συζητήσεις είναι λυπηρή. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να επιτύχει την ειρήνη και εκείνες που αναλαμβάνονται διπλωματικά από τους Συμμάχους για να βαρύνουν τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου», αναφέρει η δήλωση.

Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη τους στον Πρόεδρο Ζελένσκι, στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και στους «γενναίους» Ουκρανούς πολίτες, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι στηρίζουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και στο δικαίωμα της αυτοάμυνάς της και υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν περαιτέρω «πολιτική και πρακτική υποστήριξη». «Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία από απειλές χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής φύσης», αναφέρουν στη δήλωση, σημειώνοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν περαιτέρω την υποστήριξη στην Ουκρανία, στη Σύνοδο του Απριλίου.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν την ενότητά τους απέναντι στη Ρωσία και δηλώνουν ότι παραμένουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν συντονισμένη διεθνή πίεση στη Μόσχα, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

Αναφορικά με την Κίνα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δηλώνουν τα εξής: «Καλούμε όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, να υποστηρίξουν τη διεθνή τάξη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να απόσχουν από την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας με οποιονδήποτε τρόπο, και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις. Ανησυχούμε για τα πρόσφατα δημόσια σχόλια αξιωματούχων της Κίνας και την καλούμε να σταματήσει να ενισχύει τις ψευδείς αφηγήσεις του Κρεμλίνου, ιδίως για τον πόλεμο και το ΝΑΤΟ, και να προωθήσει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφάσισαν, επίσης την ανάπτυξη τεσσάρων επιπλέον πολυεθνικών ομάδων μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Επισημαίνουν, δε, ότι θα επιταχύνουν το μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ για μια πιο επικίνδυνη στρατηγική πραγματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης της επόμενης Στρατηγικής Αντίληψης στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη. «Υπό το πρίσμα της σοβαρότερης απειλής για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες, θα ενισχύσουμε επίσης σημαντικά τη μακροπρόθεσμη αποτρεπτική και αμυντική μας στάση και θα αναπτύξουμε περαιτέρω όλο το φάσμα των έτοιμων δυνάμεων και δυνατοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση αξιόπιστης αποτροπής και άμυνας», αναφέρεται στη δήλωση.

Τέλος, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αρχές του, επιβεβαιώνοντας την πολιτική «ανοιχτών θυρών», ενώ τονίζει ότι παρέχει υποστήριξη σε εταίρους που πλήττονται από ρωσικές απειλές και παρεμβάσεις. «Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε την ασφάλεια των συμμαχικών πληθυσμών μας και κάθε σπιθαμή συμμαχικής επικράτειας. Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον είναι σιδερένια», υπογραμμίζουν οι 30 Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.