Σύνοδος Κορυφής: Όλα όσα συζητήθηκαν για την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας – Η αντίδραση Όρμπαν

Οι υπόλοιπες 26 χώρες μέλη δεν ήταν σε θέση να ξεπεράσουν την εναντίωση του εθνικιστή ούγγρου ηγέτη, καθώς για τη λήψη της απόφασης απαιτείται ομοφωνία.

«Θα επανέλθουμε στο ζήτημα στις αρχές Ιανουαρίου», ανήγγειλε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Οι 26 χώρες δώσαμε το πράσινο φως. Ο Βίκτορ Όρμπαν, η Ουγγαρία, δεν μπόρεσε να συμφωνήσει προς το παρόν. Είμαι όμως αρκετά σίγουρος πως μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία στις αρχές της επόμενης χρονιάς, εκτιμάμε στα τέλη Ιανουαρίου», υπερθεμάτισε ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

Η ΕΕ σκόπευε να διαθέσει στην Ουκρανία βοήθεια 50 δισεκ. ευρώ —33 δισεκ. υπό μορφή δανείων, 17 δισεκ. ως δωρεές— σε τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας από το 2024.

Η χορήγηση της βοήθειας αυτής χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το Κίεβο, καθώς η αμερικανική βοήθεια 60 δισεκ. δολαρίων που ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να εγκριθεί από το Κογκρέσο παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, λόγω των επιφυλάξεων Ρεπουμπλικανών.

Απών

Οι ευρωπαίοι ηγέτες πάντως κατάφεραν μερικές ώρες νωρίτερα να καταλήξουν σε συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Σε αυτή την περίπτωση ο κ. Όρμπαν επέλεξε την αποχή από τη διαδικασία, για να μην υιοθετήσει την απόφαση που δεν έχει πάψει να χαρακτηρίζει καταστροφική για το μέλλον της ΕΕ.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός «δεν βρισκόταν στην αίθουσα όταν υιοθετήθηκε το κείμενο, αυτό είχε συμφωνηθεί μαζί του», εξήγησε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Πρόκειται για πραγματιστική λύση (...) Το πολιτικό μήνυμα στάλθηκε», συνέχισε.

Μέσω βίντεο που μεταφόρτωσε στο Facebook ο Βίκτορ Όρμπαν τόνισε πως η κυβέρνησή του δεν ήθελε να «μοιραστεί την ευθύνη» για την «παράλογη» επιλογή των υπολοίπων 26 κρατών μελών και για αυτό αποφάσισε να «απέχει».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είδε «νίκη για την Ουκρανία, για όλη την Ευρώπη, νίκη που μας δίνει κίνητρο, έμπνευση και μας κάνει πιο δυνατούς».

Right now in Ukraine, a lot of us are feeling really uplifted, and it’s a big deal – it keeps us going. I want to say a huge thank you – to each of you for everything we’ve managed to accomplish! To all those who strengthen Europe by the unity of Ukraine. A special gratitude to… pic.twitter.com/uCnqU5Y5Le