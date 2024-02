Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για την παροχή επιπλέον 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία - Τι αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε ανακοινώσει στην ίδια πλατφόρμα ότι οι 27 χώρες μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το θέμα, ξεπερνώντας τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας.

«Έχουμε συμφωνία. Ενότητα», τόνισε ο Μισέλ στην ανάρτησή του. «Όλοι οι 27 ηγέτες συμφώνησαν στο επιπλέον πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ».

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…