Σύνοδος Κορυφής: Θρίλερ με το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο - Ο Μακρόν «πρεσάρει» τον Όρμπαν για συμφωνία

Τόσο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες έδειξαν να έχουν θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τον Ούγγρο πρόεδρο, λόγω των ενστάσεων που έχει προβάλει ως προς την επιβολή ενός εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, οι οποίες έχουν καθυστερήσει ήδη αρκετές εβδομάδες μια συμφωνία για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Αντίστοιχες παραινέσεις τού απευθύνουν και άλλοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός του Βελγίου και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν απαιτεί μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του εμπάργκο από τη χώρα του και περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ για την τροποποίηση των ενεργειακών υποδομών της Ουγγαρίας.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι δεν υπάρχει «προς το παρόν» μια αποδεκτή «συμβιβαστική λύση» όσον αφορά το ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ζητώντας να δοθούν περισσότερες εγγυήσεις για τον ανεφοδιασμό της χώρας του.

Ο Όρμπαν είπε επίσης ότι η Ουγγαρία χρειάζεται εγγυήσεις ότι θα μπορεί να αγοράζει πετρέλαιο διά της θαλάσσιας οδού εάν σταματήσουν οι παραδόσεις μέσω του αγωγού Druzhba.

«Το πρόβλημα για εμάς, για το οποίο μαχόμαστε σήμερα, είναι ότι αν συμβεί κάτι στο ρωσικό πετρέλαιο που παραδίδεται μέσω αγωγού (…) αν δεν έρχεται το πετρέλαιο, τότε θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να αγοράζουμε πετρέλαιο που θα μεταφέρεται με πλοία. Αυτή είναι η εγγύηση που χρειαζόμαστε», σημείωσε.

«Αν στοχοποιήσουμε το πετρέλαιο που φθάνει διά θαλάσσης, θα πλήξουμε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εισαγωγών, ίσως περισσότερο», δήλωσε στο Associated Press ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εξαρτώνται από το πετρέλαιο που παραλαμβάνουν μέσω του σοβιετικής εποχής αγωγού Druzhba.

Το πρόβλημα με τη στοχοποίηση του διά θαλάσσης μεταφερόμενου πετρελαίου είναι ότι πλήττονται βιομηχανίες χωρών όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο και ως εκ τούτου θα υποστούν μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, με αποτέλεσμα στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό καθώς η Ουγγαρία θα προμηθεύεται φθηνότερο ρωσικό πετρέλαιο.

