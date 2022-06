Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τουρκικό «ναι» για ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας – Τι προβλέπει η συμφωνία – Η αντίδραση της Αθήνας

Όπως έγινε γνωστό, Τουρκία, Σουηδία και Φινλανδία προετοίμασαν ένα κοινό μνημόνιο για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Νιινίστο ανέφερε ότι η σημαντική εξέλιξη ήρθε αφότου οι τρεις χώρες υπέγραψαν κοινό μνημόνιο «για να επεκτείνουν την πλήρη υποστήριξή τους ενάντια στις απειλές η μία για την ασφάλεια της άλλης».

«Ένα βήμα μπροστά», έγραψε ο Νιινίστο επισημοποιώντας την είδηση και διευκρινίζοντς ότι τα «συγκεκριμένα βήματα για την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ θα συμφωνηθούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσα στις επόμενες δύο μέρες».

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Σουηδίας Αν Λίντε και Φινλανδίας Πέκα Χααβίστο υπέγραψαν μνημόνιο σχετικά με τις υποψηφιότητες των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ μετά τις συνομιλίες στην ισπανική πρωτεύουσα.

H αντίδραση της Αθήνας

Την ικανοποίηση της εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν τα ακόλουθα σχετικά με την εν λόγω συμφωνία:

Δεν κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα η ιδιότυπη διαπραγμάτευση του κ. Ερντογάν για το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε δεν επηρεάζει την ελληνική πλευρά ούτε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Επιπλέον η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ενισχύει τον ευρωπαϊκό χώρο της Συμμαχίας και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας.

[LIVE] ?? Signature ceremony with Türkiye ????, Finland ???? & Sweden ????, followed by #NATO Secretary General @jensstoltenberg 's press conference. https://t.co/rMZDTFH13p

Η ανακοίνωση Στόλτενμπεργκ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την Τουρκία ώστε να ενταχθούν η Σουηδία και η Φινλανδία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν σε θέση να βρίσκουν «κοινό έδαφος» και να επιλύουν τις διαφορές τους, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ. Μετά τη συμφωνία αυτή, το ΝΑΤΟ «θα προσκαλέσει» τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν, τόνισε.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία και η Σουηδία», είπε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, η Άγκυρα, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και να άρουν τυχόν περιορισμούς. Θα συγκροτήσουν επίσης έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Η Τουρκία εξασφάλισε «την πλήρη συνεργασία» της Φινλανδίας και της Σουηδίας κατά του PKK και των συμμάχων του, καθώς και τη δέσμευση ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την έκδοση εκείνων που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.

#LIVE High-level delegation from Türkiye, Finland, Sweden and NATO speak after talks in Madrid https://t.co/vcGJuiSPxK

Oι όροι της Τουρκίας για να επιτρέψει την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την τουρκική Yeni Safak, Ερντογάν και Τσαβούσογλου κατάφεραν να φέρουν τη δέσμευση Φινλανδίας και Σουηδίας για:

-Πλήρη συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα κατά του PKK και των θυγατρικών του.

-Επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της.

-Δέσμευση για μη υποστήριξη PYD/YPG και FETO.

-Αποφυγή περιορισμών εμπάργκο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αύξηση της συνεργασίας.

-Δέσμευση για τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας και των πρακτικών της Σουηδίας και της Φινλανδίας αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αμυντική βιομηχανία.

-Δημιουργία δομημένου μηχανισμού συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

-Λήψη συγκεκριμένων βημάτων για την έκδοση εγκληματιών/τρομοκρατών και σύναψη διμερών συμβατικών ρυθμίσεων.

-Απαγόρευση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης και στρατολόγησης του PKK και των θυγατρικών του.

-Αποτροπή τρομοκρατικής προπαγάνδας κατά της Τουρκίας.

-Υποστήριξη της ευρύτερης συμμετοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας στους μηχανισμούς ασφαλείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του PESKO (Διαδικασία Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας της ΕΕ).

-Δημιουργία Μόνιμου Κοινού Μηχανισμού με τη συμμετοχή φορέων Δικαιοσύνης, Πληροφοριών και Ασφάλειας για την επίβλεψη της υλοποίησης αυτών των βημάτων.

Μπόρις Τζόνσον: «Η Συμμαχία γίνεται πιο ισχυρή και πιο ασφαλής»

Η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία κατέστη δυνατή με την άρση του τουρκικού βέτο, θα κάνει τη Συμμαχία "πιο ισχυρή και πιο ασφαλή", δήλωσε απόψε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Είναι "μια φανταστική είδηση την ώρα που αρχίζουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ", έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο Twitter.

"Η συμμετοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα κάνει τη λαμπρή συμμαχία μας πιο ισχυρή και πιο ασφαλή", δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Fantastic news as we kick off the NATO Summit.

Sweden and Finland's membership will make our brilliant alliance stronger and safer. https://t.co/l7zN5Ez1EV