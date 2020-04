Σύνοδος των «27»: Αποφάσισαν δημιουργία «Ταμείου Ανάκαμψης» - Με δάνεια και με κονδύλια η χρηματοδότηση - ΒΙΝΤΕΟ

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Όπως ανακοινώθηκε το Ταμείο θα χρηματοδοτεί τα Κ-Μ τόσο με δάνεια όσο και με κονδύλια, σε ποσοστό που θα αποφασιστεί, αλλά τείνει να είναι ισομερές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η τελική απόφαση θα ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει τεχνική προετοιμασία της πρότασης από την Κομισιόν, παρακολούθηση από το eurogroup και νέα σύνοδο των 27 για αποφάσεις, ειδικά για αυτές που αφορούν συνολικά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε για την αναγκαιότητα της δημιουργίας του νέου σχήματος, τονίζοντας ότι αλλιώς η ανάκαμψη δεν θα είναι συμμετρική, δημιουργώντας προβλήματα στην κοινή αγορά και εξηγώντας ότι ο ποιο αυθεντικός τρόπος να στηριχθούν τα Κ-Μ με αλληλεγγύη είναι ο προϋπολογισμός.

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Οι «27» της ΕΕ συμφώνησαν στη δημιουργία ενός ταμείου για την ανάκαμψη συνδεδεμένου με τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της ΕΕ και χαιρέτισαν το πλάνο της Κομισιόν για τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας της Συνόδου.

«Αυτή η πανδημία βάζει σοβαρά τις κοινωνίες μας. Η ευημερία κάθε κράτους μέλους της ΕΕ εξαρτάται από την ευημερία ολόκληρης της ΕΕ», επεσήμανε ο Πρόεδρος.

"Είμαστε όλοι μάζι σε αυτο. Η καταπολέμηση του COVID19 και των συνέπειών του θα χρειαστούν χρόνο, αλλά έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο και έχουμε αναλάβει τολμηρή δράση", τόνισε.

"Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποίησαν σήμερα την τέταρτη βιντεοδιάσκεψη για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των συνεπειών του. Έχουμε εκφράσει μια ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε μαζί", ανακοίνωσε.

"Συζητήσαμε για την πρόοδο στις διάφορες διαστάσεις της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία και χαιρετίσαμε τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την άρση των μέτρων περιορισμού του COVID-19. Όλοι συμφωνήσαμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών μας έρχεται πρώτη", τόνισε ο Πρόεδρος.

"Συμφωνήσαμε επίσης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, ιδίως καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των διακοπών και να συντονίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να διασφαλίσουμε τη σταδιακή και ομαλή άρση των περιορισμών", ανακοίνωσε ο Σ.Μισέλ.

"Χαιρετίσαμε τον κοινό χάρτη πορείας για ανάκαμψη. Καθορίζει ορισμένες σημαντικές αρχές, όπως η αλληλεγγύη, η συνοχή και η σύγκλιση. Προσδιορίζει περαιτέρω τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά, μια πρωτοφανή επενδυτική προσπάθεια, ενεργώντας παγκοσμίως και ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης", σημείωσε.

"Είναι υψίστης σημασίας η αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και η παραγωγή βασικών αγαθών στην Ευρώπη", επεσήμανε ο Πρόεδρος.

"Μετά τη συνάντηση της Ευρωομάδας σε περιεκτική μορφή στις 9 Απριλίου 2020, εγκρίναμε τη συμφωνία για τρία σημαντικά δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους κυρίαρχους, που ανέρχονται σε ένα πακέτο αξίας 540 δισεκατομμυρίων ευρώ", σημείωσε.

"Ζητήσαμε να τεθεί σε λειτουργία το πακέτο έως την 1η Ιουνίου 2020", τόνισε ο Σ.Μισέλ.

"Συμφωνήσαμε επίσης να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης, το οποίο είναι απαραίτητο και επείγον. Αυτό το ταμείο πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους, να απευθύνεται στους τομείς και τα γεωγραφικά μέρη της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο και να είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης", ανακοίνωσε ο Πρόεδρος.

"Επομένως, έχουμε αναθέσει στην Κομισιόν να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως μια πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε", δήλωσε.

"Η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη σχέση με το ΠΔΠ, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση και τις συνέπειές της", ανέφερε ο Σ.Μισέλ.

"Το Eurogroup σε περιεκτική μορφή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη", ανακοίνωσε.

"Παραμένουμε δεσμευμένοι να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση για να εργαστούμε σε σχέση μετο ταμείο ανάκαμψης, καθώς και το ΠΔΠ, έτσι ώστε να βρεθεί μια ισορροπημένη συμφωνία και για τα δύο το συντομότερο δυνατόν", τόνισε.

"Οι παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης από την Τουρκία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου αναφέρθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη", δήλωσε ο Σ.Μισέλ. "Εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και υπενθυμίσαμε και επιβεβαιώσαμε τα προηγούμενα συμπεράσματά μας σχετικά με αυτό το θέμα", ανέφερε o Σ.Μισέλ.

Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι 27 αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια τηλεδιάσκεψη με τα Δυτικά Βαλκάνια στις 6 Μαΐου.

Φον Ντερ Λάιεν: «Αν δεν δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά, η ανάκαμψη δεν θα είναι συμμετρική»

Στην προειδοποίηση πως "αν δεν δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά, η ανάκαμψη δεν θα είναι συμμετρική και θα αυξάνονται οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών", προχώρησε απόψε μετά την βιντεοδιάσκεψη των 27, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, διευκρινίζοντας ότι "οι ηγέτες σήμερα το απόγευμα ανέθεσαν στην Κομισιόν τη διαμόρφωση της συλλογικής μας αντίδρασης στην κρίση".

"Θα κάνουμε πράγματι μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αντίκτυπου της κρίσης στη συνολική ευρωπαϊκή οικονομία, στα κράτη μέλη μας, αλλά σίγουρα και σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς", ανακοίνωσε.

"Γνωρίζουμε σίγουρα ότι το ΑΕγχΠ θα μειωθεί παντού, αλλά θα μειωθεί πιο έντονα σε ορισμένα κράτη μέλη από ό, τι σε άλλα και θα υπάρξει σίγουρα μεγαλύτερη ζημιά σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, θα πληγεί περισσότερο από άλλους. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης διαφέρουν σημαντικά, καθώς ορισμένα κράτη μέλη είναι σε θέση να παρέχουν πολύ πιο άμεση δημοσιονομική στήριξη στις οικονομίες τους από άλλα", ξεκαθάρισε η Πρόεδρος.

"Συζητήσαμε ένα παράδειγμα που είναι το επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων. Μέχρι σήμερα, οι κρατικές ενισχύσεις ανέρχονται σε περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς το πόση κρατική βοήθεια δίνουν τα κράτη μέλη μας και αυτό συνδέεται επίσης με τον οικονομικό χώρο που διαθέτουν. Αυτή η διαφορά θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στους ίσους όρους ανταγωνισμού, εκτός εάν το αντισταθμίσουμε αυτό", διευκρίνισε.

"Πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινή, `αδιάβροχη` απάντηση σε αυτό, για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς και την κοινή ευημερία της. Η απάντηση που θα πρέπει να δώσουμε πρέπει να είναι πρώτα η αποκατάσταση ζημιών, στη συνέχεια, η ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα και η καθοδήγηση των οικονομιών μας στην πορεία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης με δίκαιο τρόπο", εξήγησε.

"Είμαι πεπεισμένη ότι υπάρχει μόνο ένα μέσο που μπορεί να επιτελέσει αυτό το μέγεθος των καθηκόντων πίσω από την ανάκαμψη και ότι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, που συνδέεται σαφώς με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός είναι δοκιμασμένος ως προς το χρόνο, όλοι το γνωρίζουν, εμπιστεύονται όλα τα κράτη μέλη και είναι σχεδιασμένος ακριβώς για επενδύσεις, για συνοχή και σύγκλιση. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που τα κράτη μέλη έδειξαν ενότητα και εντυπωσιακή ενθάρρυνση για την Κομισιόν να διερευνήσει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με το ΠΔΠ", τόνισε.

"Το επόμενο ΠΔΠ, ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, την κρίση μετά την πανδημία και πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμή τους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, θα προτείνουμε την αύξηση του λεγόμενου «κεφαλαίου», δηλαδή το διάστημα μεταξύ του υφιστάμενου ανώτατου ορίου στο ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων. Χάρη στη νομική εγγύηση των κρατών μελών, η Κομισιόν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύονται μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στα κράτη μέλη", ανακοίνωσε.

"Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι θα απαιτηθεί ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του ΑΕΠ για δύο ή τρία χρόνια αντί του τρέχοντος 1,2%. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν –όπως είπα– θα επιστραφούν στο ΠΔΠ μέσω ενός προγράμματος ανάκαμψης και θα συγκεντρωθούν σε ορισμένα προγράμματα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης", εξήγησε.

"Επιτρέψτε μου να αναφέρω τέσσερις τομείς: αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και συνοχή - εκεί θα πάει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης, περισσότερες επενδύσεις φυσικά στις σύγχρονες πολιτικές μας - αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή μετάβαση και η αυξημένη στρατηγική αυτονομία", σημείωσε.

"Ένα μικρότερο μέρος θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των κοινών μας εργαλείων αντιμετώπισης κρίσεων - αυτό είναι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την κρίση - και φυσικά, πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας που ενισχύει την υποστήριξή μας προς τη γειτονία και τους συνεργάτες μας. Η επένδυση πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα χρόνια, και φυσικά, είναι απαραίτητο να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων.Όλη αυτή η προσπάθεια αφορά την προστασία της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς και της Ένωσής μας. Και αν το κάνουμε καλά και πετύχουμε, τότε οι επενδύσεις θα αξίζουν κάθε ευρώ θα πληρώνουμε", κατέληξε.

#COVID19 | Press conference by Presidents Charles Michel @eucopresident and Ursula von der Leyen @vonderleyen following the video conference of the members of the European Council today. ?? https://t.co/vFklnNiWHH#EUCOhttps://t.co/OvW14n99BO