Συνοικίες του Κιέβου χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά - Τουλάχιστον δύο νεκροί - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες. Ένα πρόσωπο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτίριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο κέντρο του Κιέβου.

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Χθες Δευτέρα αναφέρθηκαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες εξαιτίας βομβαρδισμών σε συνοικίες του Κιέβου.

Εδώ και μέρες μαίνονται μάχες ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις στη βορειοδυτική περιφέρεια του Κιέβου.

Στο μεταξύ η δημοτική αρχή της Μαριούπολης, λιμένα στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφερε νωρίς σήμερα ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης έχουν σκοτωθεί 2.357 άμαχοι κάτοικοί της.

Η πόλη, που είχε κάπου 400.000 μόνιμους κατοίκους προτού αρχίσει η εισβολή, πολιορκείται από ρωσικά στρατεύματα εδώ και μέρες κι έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολλές αεροπορικές επιδρομές από την Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα λέει πως πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Ο Πέτρο Αντριουστσένκο, δημοτικός σύμβουλος, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στην πόλη, όπου δεν υπάρχουν «ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση», προσθέτοντας πως φοβάται ότι οι θάνατοι δημοτών μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 20.000 καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται.

Το Κίεβο προγραμματίζει να ανοίξει 9 ανθρωπιστικούς διαδρόμους - Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της Χερσώνα

Η Ουκρανία σκοπεύει να ανοίξει σήμερα εννέα "ανθρωπιστικούς διαδρόμους" για να απομακρύνει αμάχους από περιοχές που πολιορκούν οι ρωσικές δυνάμεις και θα προσπαθήσει να παραδώσει ανθρωπιστικές προμήθειες στη Μαριούπολη, η οποία έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ρίβνε, στη βόρεια Ουκρανία, Βιτάλι Κόβαλ σημείωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε πύργο της τηλεόρασης στην περιοχή του χθες, Δευτέρα, ανήλθε σε τουλάχιστον 19.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους όλο το έδαφος της περιφέρειας της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 6 Bayraktar TB-2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε τουλάχιστον 24 ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο.

Το Reuters δεν μπορούσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνόμπιλ

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, μετέδωσε σήμερα το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Χθες Δευτέρα η ουκρανική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η Ukrenergo, ανέφερε πως η εγκατάσταση βασιζόταν σε γεννήτριες που δουλεύουν με πετρέλαιο ντίζελ, διότι το δίκτυο στην περιοχή υπέστη εκ νέου ζημιές.

Οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζονται σήμερα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά χθες Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη». «Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

