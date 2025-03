Συνομιλία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία «παγώνει» τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησαν σήμερα για πάνω από 1,5 ώρα στην πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σήμερα σε μια πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Ρωσία και Ουκρανία για παύση 30 ημερών σε εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών και ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε αντίστοχη εντολή στον ρωσικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δύο ηγέτες είχαν «λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων» για την Ουκρανία στην τηλεφωνική επικοινωνίας τους και ο Πούτιν είπε ότι η επίλυση της σύγκρουσης πρέπει να είναι «συνολική, βιώσιμη και μακροχρόνια», λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Ρωσίας και τις βαθύτερες αιτίες του πολέμου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία 30 ημερών, στην οποία η Ουκρανία συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο είπε ότι ο Πούτιν επισήμανε «σημαντικά σημεία» σχετικά με την παρακολούθηση μιας τέτοιας εκεχειρίας και την αποτροπή της χρήσης της από την Ουκρανία για να κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και να επανεξοπλιστεί.

«Τονίστηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα θα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και η παροχή πληροφοριών πληροφοριών στο Κίεβο», ανέφερε το Κρεμλίνο.

◼️ Trump, Putin say improved ties have ‘huge upside’: White House

◼️ Putin set out conditions for ceasefire in Ukraine: Kremlin

◼️ Putin says ready to work with US on ‘possible ways’ to end Ukraine conflict pic.twitter.com/qSveks4p7S

