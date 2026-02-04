Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αύριο στο Ομάν - Στο επίκεντρο - Real.gr

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν --και όχι στην Τουρκία--, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

🇺🇸🇮🇷🇴🇲NEW: The nuclear talks between the U.S. and Iran are expected to take place in Oman on Friday, an Arab source told me

🚨The source said the Trump administration agreed to the Iranian request to move the talks from Turkey

🚨Negotiations are still ongoing about whether Arab… https://t.co/jnMGI6P39i — Barak Ravid (@BarakRavid) February 4, 2026

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ενεργή διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αποτρέψει μια γενικευμένη στρατιωτική σύρραξη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει πως «αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα συμβούν πολύ κακά πράγματα», αναφερόμενος στην τεράστια αμερικανική ναυτική δύναμη που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Επίσης το Ιράν πίεζε για αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios, το Ιράν ζήτησε να μεταφερθεί ο τόπος διεξαγωγής από την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στο Ομάν και να γίνει σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, χωρίς τη συμμετοχή χωρών παρατηρητών, όπως αρκετές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.