Κωνσταντινούπολη: Συμφωνία Μόσχας-Κιέβου για νέα ανταλλαγή κρατουμένων - Real.gr

Λιγότερο από μία ώρα διήρκησαν οι συνομιλίες των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με απώτερο στόχο, την επίτευξη ειρήνευσης.

Η Ρωσία πρότεινε στην Ουκρανία μερική κατάπαυση του πυρός «δύο έως τριών ημερών» σε ορισμένους τομείς του μετώπου κατά τη διάρκεια του νέου γύρου συνομιλιών που έγιναν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ το Κίεβο συνεχίζει να επιμένει σε πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία.

«Καταθέσαμε μια αρκετά γενική πρόταση. Μια συγκεκριμένη κατάπαυση του πυρός για δύο ή τρεις ημέρες σε ορισμένες περιοχές του μετώπου», δήλωσε ο Μεντίνσκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες. Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία παρέδωσε στην ουκρανική ένα λεπτομερές μνημόνιο που περιγράφει τους όρους της Μόσχας για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Στις συνομιλίες των αντιπροσωπειών που διήρκησαν λιγότερο από μια ώρα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν σε μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, καθώς ανταλλαγή λειψάνων στρατιωτών.

Συγκεκριμένα, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να ανταλλάξουν όλους τους σοβαρά τραυματίες αιχμαλώτους πολέμου ή όσους είναι κάτω των 25 ετών, καθώς και 6.000 σορούς στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε κάθε πλευρά, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε όλους τους σοβαρά τραυματίες και βαριά αρρώστους αιχμαλώτους πολέμου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει νέους στρατιώτες ηλικίας 18 έως 25 ετών, υπό το σχήμα «όλοι έναντι όλων», τόνισε Ουμέροφ. «Συμφωνήσαμε επίσης στην ανταλλαγή 6.000 σορών πεσόντων στρατιωτών η κάθε πλευρά», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι τέτοιες ανταλλαγές αιχμαλώτων θα γίνονται σε τακτική βάση, επιβεβαιώνοντας την ανταλλαγή που ανακοίνωσε ο Ουμέροφ. Δεν ανέφερε πάντως τον αριθμό των σορών στρατιωτών που θα ανταλλαγούν.

«Η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, κυρίως των σοβαρά τραυματισμένων και των νέων σε ηλικία αιχμαλώτων.

🚨🇷🇺 NEGOTIATIONS BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE IN ISTANBUL COMPLETED – SOURCE TO SPUTNIK

इस्तांबुल में रूस-यूक्रेन वार्ता समाप्त हुई, सूत्रों ने Sputnik को बताया pic.twitter.com/6K6JoRkOF3

— Sputnik India (@Sputnik_India) June 2, 2025