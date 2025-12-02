Συνομιλίες του Σοϊγκού με τον Κινέζο ΥΠΕΞ στη Μόσχα - Real.gr

Quantcast
10:49, 02/12/2025
Συνομιλίες του Σοϊγκού με τον Κινέζο ΥΠΕΞ στη Μόσχα

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι στη Μόσχα για να συζητήσουν ένα φάσμα στρατιωτικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

“Οι (δύο) πλευρές θα συζητήσουν για την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη συνεργασία στον στρατιωτικό και τον στρατιωτικοτεχνικό τομέα και τη διάδραση ανάμεσα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ειδικές υπηρεσίες”, ανέφερε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό μέσο Zvezda.

