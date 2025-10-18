Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Φρένο» στους Τόμαχοκ - Διαφώνησαν για το αν ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Τόμαχοκ», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, υπογραμμίζοντας μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός ομόλογός του δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση Tomahawk – πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και το Κίεβο είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Ζελένσκι δήλωσε λίγο αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέφυγε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του. «Συζητήσαμε επίσης για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όμως δεν θέλω να κάνω δήλωση επ’ αυτού. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε επειδή (…) οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Ανάρτηση Τραμπ: Ήρθε η ώρα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και φιλική, αλλά του είπα, όπως επίσης και στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μια συμφωνία» αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σημειώνει: «Έχει χυθεί αρκετό αίμα, με τα σύνορα να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας το αποφασίσει η Ιστορία. Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλο Θάνατο, όχι άλλα τεράστια και αβάσταχτα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφάζονται κάθε εβδομάδα -Όχι άλλο, πηγαίνετε σπίτι στις οικογένειές σας με ειρήνη!».

“Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/upsRUZ96kO — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του.