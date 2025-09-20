Συντετριμμένη η Carrie Underwood – Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο δημιουργός μεγάλων επιτυχιών της - Real.gr

Quantcast
Συντετριμμένη η Carrie Underwood – Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο δημιουργός μεγάλων επιτυχιών της

12:15, 20/09/2025
Σε πένθος βύθισε τη μουσική κοινότητα της country ο αιφνίδιος χαμόςτου βραβευμένου τραγουδοποιού Brett Jame.

