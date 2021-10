Συντετριμμένος ο Αλεκ Μπάλντουιν: Πυροβόλησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας - Η ασύλληπτη τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας

Η τοπική αστυνομία διερευνά το περιστατικό που συνέβη στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ στο Νέο Μεξικό, εκεί όπου γυρίζεται το γουέστερν του 19ου αιώνα. Οι τελευταίες ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κανενός προσώπου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σερίφη της κομητειάς, η Χάτσινς και ο Σόουζα χτυπήθηκαν όταν ο 68χρονος Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων. Η εκπυρσοκρότηση συνέβη εν μέσω του γυρίσματος ή της πρόβας μιας σκηνής και είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση «βλήματος» που χτύπησε την Χάτσινς και τον Σόουζα. Σύμφωνα πάντως με το TMZ, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα είχε κάποιο πρόβλημα ή αν με κάποιο τρόπο αντί για άσφαιρα είχε πραγματικές σφαίρες.

Pictures of #Hutchins and #Souza courtesy of @IMDb . Souza is still recovering at @CSVRMC @KOB4 pic.twitter.com/I558Ig0szJ

Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican reported μετέδωσε πως ο Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως τη δημοσιότητας, ο Μπάλντουιν διακρίνεται να κλαίει και να αγωνιά μετά το δυστύχημα σε ένα πάρκινγκ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, κοντά στη σκηνή των γυρισμάτων του Rust όπου συνέβη το δυστύχημα.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46pic.twitter.com/qZRwz6jEwi