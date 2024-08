Συντριβή αεροπλάνου στη Βραζιλία: Σε εξέλιξη η ανάσυρση των σορών

Χθες, ο τοπικός αερομεταφορέας Voepass έκανε γνωστό πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 57 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, όμως σήμερα η εταιρεία επιβεβαίωσε πως υπήρχε ένας ακόμη επιβάτης, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 62, όλοι τους βραζιλιάνικης υπηκοότητας.

Οι θέσεις που βρίσκονταν τα πτώματα εντός του αεροσκάφους, τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα, όπως κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή τους, δήλωσε από το σημείο της συντριβής ο πυροσβέστης Μάικον Κρίστο.

«Μόλις συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, απομακρύνουμε τα θύματα από τα συντρίμμια… για να μεταφερθούν στο Σάο Πάολο», συμπλήρωσε.

Συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν να πάνε στο Σάο Πάολο για να βοηθήσουν στην παροχή γενετικού υλικού με στόχο την ταυτοποίηση μέσω DNA ανθρώπινων λειψάνων, δήλωσε από την πλευρά του ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της κυβέρνησης του Σάο Πάολο Ενγκουέλ Περέιρα.

Μια έρευνα έχει ξεκινήσει από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βραζιλίας (Cenipa) για να καθοριστούν τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Το αεροσκάφος, ένας στροβιλοελικοφόρο ATR-72, είχε προορισμό το Σάο Πάολο, έχοντας αναχωρήσει από το Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά και συνετρίβη γύρω στις 13.30 τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας), στην κοινότητα Βινιέντου, σε απόσταση 80 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σάο Πάολο.

Δείτε βίντεο από τη συντριβή:

Brazilian television shows an aerial view of the crash site where the Voepass passenger plane with 62 people went down in Sγo Paulo.

There are no survivors of the plane crash. All 62 passengers have died.#Planecrash#Sγopaulo#Breakingnews#Brazil

