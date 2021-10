Συντριβή αεροπλάνου στο Μιλάνο: Ρουμάνος μεγιστάνας και η οικογένειά του μεταξύ των νεκρών

Όπως αναφέρει η Corriere della Serra, ο Πετρέσκου είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στη Ρουμανία. Είχε μετακομίσει στη Γερμανία για να ξεφύγει από το καθεστώς του Νικολάε Τσαουσέσκου και είχε επιστρέψει στη Ρουμανία μετά το 1989. Εκεί είχε χτίσει την περιουσία του, μια αυτοκρατορία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελούμενη από διάσημα κτίρια, υπεραγορές και εμπορικά κέντρα.

Milan #planecrash: Anomaly seen by ATC on radar, and whistle noise heard before plane impacts building. Doubt this guy was skipping maintaining his plane properly. #aviation#Wignerdoc@DTRH_Popeye@IWA2029itstartshttps://t.co/KucwYWs0jh@MailOnline