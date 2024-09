Συντριβή αεροσκάφους στη Βραζιλία: Τι αναφέρει το προκαταρκτικό πόρισμα

Το αεροσκάφος της Voepass εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια), προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους στο Σαν Πάουλου.

Συνετρίβη στη Βινιέντου, κάπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σαν Πάουλου, στον κήπο συγκροτήματος κατοικιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα 4 μέλη του πληρώματος και οι 58 επιβαίνοντες.

Εντυπωσιακά βίντεο τα οποία τράβηξαν περίοικοι και τα οποία γνώρισαν τεράστια διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το αεροσκάφος σε ελεύθερη πτώση ως το έδαφος. Το ATR 72 έπεσε 4.000 μέτρα μέσα σ’ ένα λεπτό.

A plane en route from Cascavel to Guarulhos has crashed in Sγo Paulo, Brazil, killing 70 people. Initial reports indicate the aircraft spiraled downward before impact. New footage shows Voepass Flight 2283 crashing into homes in Vinhedo, with the number of victims still unknown. https://t.co/SlZvlgCxzZpic.twitter.com/P06YMHhBUZ