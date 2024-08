Συντριβή αεροσκάφους στη Βραζιλία: «Τρομοκρατημένος πήδηξα πάνω από τον τοίχο...»

Το αεροσκάφος συνετρίβη προχθές Παρασκευή στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χώρο με βλάστηση, στο εξωτερικό συγκροτήματος κατοικιών.

«Συνολικά, 62 πτώματα (34 ανδρών και 28 γυναικών) ανακτήθηκαν και διακομίστηκαν στο νεκροτομείο ενόψει της αναγνώρισής τους και της παράδοσής τους στις οικογένειές τους», ενημέρωσε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Δύο από τα πτώματα, αυτά του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, αναγνωρίστηκαν ήδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βινιέντου, τον Ντάριου Πασέκου.

A plane en route from Cascavel to Guarulhos has crashed in São Paulo, Brazil, killing 70 people. Initial reports indicate the aircraft spiraled downward before impact. New footage shows Voepass Flight 2283 crashing into homes in Vinhedo, with the number of victims still unknown. https://t.co/SlZvlgCxzZpic.twitter.com/P06YMHhBUZ