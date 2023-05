Συντριβή αεροσκάφους στις Άλπεις - Τρεις νεκροί

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ο πιλότος και τουλάχιστον δύο επιβάτες έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, η οποία φέρεται να σημειώθηκε γύρω στις 10:20 π.μ. τοπική ώρα, σε μια απόκρημνη και δασώδη περιοχή στα βουνά Neuchatel, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει να δώσει πληροφορίες σχετικά με το αεροπλάνο που συνετρίβη, πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό και πόσοι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους ή να τραυματίστηκαν μέχρι να ενημερωθούν οι οικογένειές τους για το δυστύχημα.

