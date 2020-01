Ταλιμπάν: Εμείς καταρρίψαμε το αεροσκάφος στο Αφγανιστάν γιατί μετέφερε αμερικανούς!

"Στρατιωτικό αεροσκάφος των αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων συνετρίβη... στην επαρχία Γάζνι", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουντζαχίντ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ολα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.

The Taliban shot down a plane carrying US military personnel in Afghanistan's Ghazni, a spokesman says, adding that everyone on board was killed, including high-ranking officials. https://t.co/qwOjOa9ob6pic.twitter.com/0SF9dPQfyv