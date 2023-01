Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Προσωρινός νέος υπουργός Εσωτερικών ο αρχηγός της αστυνομίας - 14 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Ο Σμίχαλ ανακοίνωσε τον διορισμό μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού Ντενίς Μοναστίρσκι, ο οποίος σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου σήμερα το πρωί κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες στην πόλη Μπρόβαρι, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Κιέβου.

14 νεκροί από τη συντριβή

Στους 14 ανέρχεται, τελικά, ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό που έδωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί.

Ουκρανικές κυβερνητικές υπηρεσίες νωρίτερα είχαν αναφέρει 17 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά.

UPD. According to the latest statement of Ukraine's Emergency Service, 14 people were killed in the helicopter crash in Brovary, including 1 kid.

Previous information about the death of 17 people (including 4 children) is not confirmed as of 3 pm, 18 January. pic.twitter.com/tU9B7x7npJ