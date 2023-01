Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί, ανάμεσά τους ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο υφυπουργός του και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτός των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

?????? Footage of the consequences of a helicopter crash in the Kiev region appeared.#ukrainewar#kyiv#kiev#ukrainepic.twitter.com/wdY1pAYexV