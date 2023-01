Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 νεκροί, ανάμεσά τους ο υπουργός Εσωτερικών

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας σημείωσε ότι ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2021, σκοτώθηκε. Ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και ο γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν επίσης, σημείωσε ο περιφερειάρχης.

"Η συντριβή στο Μπρόβαρι είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Αυτοί επέβαιναν στο ελικόπτερο της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης", σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ιχόρ Κλιμένκο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων.

Την ώρα του δυστυχήματος "παιδιά και εργαζόμενοι" του νηπιαγωγείου βρίσκονταν εκεί, ανέφερε νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα σε μήνυμά του στο Telegram.

