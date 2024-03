Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες κοντά στη Μόσχα - Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με ρωσικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, δεν υπάρχουν επιζώντες.

It is unknown how many were on board the aircraft. pic.twitter.com/CRiFRSmNxo

Η αναφερόμενη συντριβή έρχεται εβδομάδες μετά την πτώση ενός αεροπλάνου IL-76 που η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι μετέφερε δεκάδες Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

!? Russian Defense Ministry: Military Il-76 crashed during takeoff in the Ivanovo Region

There were 15 people on board - eight crew members and seven passengers. The cause of the crash was a fire of one of the engines during takeoff, the ministry said. pic.twitter.com/SJJXfXIrOz