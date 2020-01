Συντριβή ουκρανικού Boeing με 180 επιβάτες πάνω από την Τεχεράνη - Δεν υπάρχουν επιζώντες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP, ΦΩΤΟ: ΙSNA

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπο της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkghttps://t.co/OGz90NdeH0