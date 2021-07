Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 17 νεκροί από συντριβή στρατιωτικού αεροπλάνου με 92 επιβαίνοντες - ΦΩΤΟ

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι σύμφωνα με αρχικές αναφορές, 92 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους τρεις πιλότοι και άλλα πέντε μέλη πληρώματος.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην κοινότητα Πατικούλ, στην περιοχή Σούλου. Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία.

Μέχρι στιγμής, 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί από το φλεγόμενο αεροσκάφος που συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, δήλωσε ο στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα ο οποίος είπε πως ελπίζει να σωθούν και άλλες ζωές.

???? ?? #BREAKING: A C130 plane of the Philippine Air Force carrying 85 people crashed in Brgy. Bangkal, Patikul, Sulu at 11:30 a.m. today, Armed Forces of the Philippines Chief Cirilito Sobejana confirms. He says rescue operations for passengers and crew are ongoing. pic.twitter.com/OagYrYLd6N