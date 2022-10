Συντρίμμια ρωσικού πυραύλου κατέπεσαν στην Μολδαβία - Χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στο Κίεβο - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

«Εκατοντάδες κοινότητες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας» πλήττονται από διακοπές ηλεκτροδότησης μετά τα «μαζικά ρωσικά πλήγματα», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένιθς Σμιγκάλ στο Telegram.

«Οι ρώσοι τρομοκράτες επετέθησαν και πάλι μαζικά στην Ουκρανία. Οι στόχοι τους δεν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά ζωτικής σημασίας μη στρατιωτικές υποδομές», έγραψε ο ουκρανός πρωθυπουργός. «Πύραυλοι και drones έπληξαν δέκα περιοχές, προκαλώντας καταστροφές σε 18 υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σχέση με το ενεργειακό σύστημα».

Στο Κισινάου, το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια ρωσικού πυραύλου που κατερρίφθη από τις ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις έπεσαν σε μολδαβικό χωριό στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά όχι και θύματα.

The moment of the #Russian missile attack on the territory of #Moldova. pic.twitter.com/3R8X0MTHFf