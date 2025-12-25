Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Οι συνομιλίες του πιλότου, το μαύρο κουτί και οι τοξικολογικές εξετάσεις - Πού εστιάζουν οι έρευνες - Real.gr

Quantcast
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Οι συνομιλίες του πιλότου, το μαύρο κουτί και οι τοξικολογικές εξετάσεις – Πού εστιάζουν οι έρευνες

18:11, 25/12/2025
Διευρύνονται οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Τούρκοι ερευνητές, σε συνεργασία με εκπροσώπους της Λιβύης, πραγματοποιούν κοινή έρευνα στην περιοχή της συντριβής, προκειμένου να εντοπιστούν τα διάσπαρτα συντρίμμια του αεροσκάφους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνομιλίες του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά τον εντοπισμό του καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος φαίνεται πως ενήργησε με ψυχραιμία για περίπου δύο λεπτά, ενώ παράλληλα επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου και αναφέρει γενική ηλεκτρική βλάβη. Ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για το πρόβλημα και έλαβε άδεια για αναγκαστική προσγείωση, ωστόσο δεν πρόλαβε να την πραγματοποιήσει, καθώς χάθηκε το σήμα και ακολούθησε η πρόσκρουση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η έρευνα που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας επικεντρώνεται στο μαύρο κουτί, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες, όπως το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους, η πτητική του ικανότητα, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πτήση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς που έχουν ανασυρθεί, ενώ ελέγχεται εάν οι πιλότοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, καθώς και αν είχαν επαρκή ξεκούραση πριν από την πτήση. Υπενθυμίζεται ότι το Falcon 50 είχε κατασκευαστεί το 1976.

Παρά τα διάφορα σενάρια που διακινούνται στον τουρκικό Τύπο, ακόμα και περί δολιοφθοράς, μέχρι στιγμής τα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης ως αιτίας της τραγωδίας.

