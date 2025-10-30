Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στη Βρετανία - Real.gr

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Νότιο Γιορκσάιρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ αναφέρει ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν μετά από αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου σε ένα χωράφι κοντά στο Ings Lane, στο Bentley.

Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο.

🚨LIVE: Helicopter Crashes In Doncaster Field South Yorkshire Police say the helicopter crashed in a field on Ings Lane, Bentley, at 10.14am today. Emergency services attend the scene. Ings Lane is closed; avoid the area and use alternative routes. Further updates to follow.… pic.twitter.com/wo5bkV4oG6 — Yapp (@YappAppLtd) October 30, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε:

«Σήμερα, στις 10:14 π.μ., κληθήκαμε στο Ings Lane, Bentley, όπου αναφέρθηκε ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι. Αστυνομικοί και συνάδελφοι από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο του ατυχήματος. Το Ings Lane παραμένει κλειστό όσο ανταποκρινόμαστε στο περιστατικό. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή και προγραμματίστε εναλλακτική διαδρομή, όπου είναι δυνατόν».

Το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό και απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Gamston κοντά στο Retford λίγο πριν συντριβεί.

Σε δήλωση του αεροδρομίου σημειώνεται ότι «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει εδώ και το οποίο λειτουργεί από έναν ενοικιαστή του αεροδρομίου εμπλέκεται σε ένα ατύχημα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων δήλωσε: «Το AAIB ενημερώθηκε για ένα ατύχημα κοντά στο Ντόνκαστερ και έστειλε μια ομάδα για να ξεκινήσει την έρευνα».