Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο στο Μπανγκλαντές: Μαθητές οι 25 από τους 27 νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων της συντριβής καταδιωκτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας του Μπανγκλαντές πάνω σε σχολείο στην πρωτεύουσα Ντάκα αυξήθηκε στους 27 νεκρούς, που ήταν στη μεγάλη πλειονότητά τους μαθητές, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Ως αυτή τη στιγμή έχουμε 27 νεκρούς, ανάμεσά τους 25 παιδιά και τον πιλότο» του στρατιωτικού αεροσκάφους, είπε στον Τύπο ο Σαγεντούρ Ραχμάν.

Καταγράφτηκαν πάνω από 170 τραυματισμοί χθες μετά το δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή «συνολικά 78 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο κ. Ραχμάν.

Το αεροσκάφος ήταν F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής (Chengdu) –ουσιαστικά όμως σοβιετικού σχεδιασμού, είναι βασισμένο στο MiG-21 και παράγεται από την Κίνα με άδεια–, το οποίο υπέστη τεχνικό πρόβλημα κι έπεσε μετά το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, ανέφερε ο στρατός.

At least 19 people were killed and 164 injured as a Bangladesh air force training jet crashed into a college and school campus in Dhaka after experiencing a technical problem shortly after take-off https://t.co/sxLQI4g9DF pic.twitter.com/HNd3j6U1m0

— Reuters (@Reuters) July 21, 2025