Συρία: Άμαχοι εγκαταλείπουν τις κουρδικές συνοικίες στο Χαλέπι - Kηρύχθηκαν «στρατιωτική ζώνη» από το στρατό - Real.gr

Άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά σήμερα τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, που κηρύχθηκαν «στρατιωτική ζώνη» από το συριακό στρατό, ο οποίος όρισε «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για την έξοδο των αμάχων.

Σποραδικές συγκρούσεις σ’ αυτή την πόλη φέρουν αντιμέτωπες τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους, οι οποίοι ελέγχουν δύο συνοικίες, την επομένη βιαιοτήτων που στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

«Οι συνοικίες Σέιχ Μασούντ και Ασραφίγια θα θεωρούνται στρατιωτική ζώνη από τις 15:00 τοπική ώρα» (14:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο συριακός στρατός διευκρινίζοντας ότι ορίσθηκαν δύο «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για τη διαφυγή των αμάχων πριν από την προθεσμία αυτή.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλο αριθμό οικογενειών με παιδιά να εγκαταλείπουν τις κουρδικές συνοικίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας. Οι άμαχοι κρατούσαν αποσκευές και μερικοί έκλαιγαν.

«Όλες οι θέσεις των (κυρίως κουρδικών) Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS) στις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ θα αποτελούν θεμιτό στόχο για το στρατό», υπογράμμισε αυτός ο τελευταίος σε ανακοίνση που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν χθες, Τρίτη, είναι οι πιο σφοδρές ανάμεσα στη συριακή εξουσία και τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπογράφηκε το Μάρτιο και προβλέπει την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στους κόλπους του νέου συριακού κράτους.

Μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος των Κούρδων, η Ελχάμ Άχμεντ, κατηγόρησε τις συριακές αρχές ότι διεξάγουν «ένα γενοκτονικό πόλεμο» εναντίον των Κούρδων και τις κάλεσε «να επιλύσουν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου».

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από τις κουρδικές συνοικίες εναντίον ζωνών που ελέγχονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι αυτές οι τελευταίες απάντησαν.

Ο αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής αρχής στη Δαμασκό, ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δύο κουρδικές συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ είναι «περικυκλωμένες».

Ο ίδιος διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε βομβαρδισμός απ’ αυτές τις ζώνες, υπογραμμίζοντας ότι ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις εσωτερικής αφαλείας (Ασαγίς), «οι οποίες δεν διαθέτουν παρά ελαφρά όπλα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP