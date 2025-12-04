Συρία: Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επισκέπτεται τη χώρα σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανατροπή του Άσαντ - Real.gr

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έφτασε σήμερα στη Συρία για την πρώτη της επίσκεψη στη χώρα λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Sana.

Oι 15 διπλωμάτες του ΟΗΕ, που έφτασαν στη Συρία μέσω του σημείου διέλευσης Τζντεϊντέτ Γιάμπους με τον Λίβανο, αναμένεται να συναντηθούν με τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας Άχμαντ αλ Σάρα και άλλους Σύρους αξιωματούχους, καθώς και με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήρε τον Νοέμβριο τις κυρώσεις εις βάρος του Σάρα, πρώην τζιχαντιστή που ανέλαβε πρόεδρος της Συρίας αφού ηγήθηκε μιας ομάδας ανταρτών οι οποίοι ανέτρεψαν στις 8 Δεκεμβρίου 2024 τον Άσαντ που κυβερνούσε με σιδηρά πυγμή τη χώρα επί περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο ΟΗΕ χαιρέτισε τη δέσμευση των νέων συριακών αρχών να πολεμήσουν κατά της τρομοκρατίας και τις κάλεσε να ακολουθήσουν μια διαδικασία μετάβασης που θα είναι συμπεριληπτική και θα σέβεται όλες τις κοινότητες και τα δόγματα σε μια χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από 14 χρόνια εμφύλιου πολέμου.

Ο Σλοβένος πρεσβευτής Σάμουελ Ζμπόγκαρ, η χώρα του οποίου έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, επεσήμανε τη Δευτέρα ότι αυτή η επίσκεψη στη Συρία, και στη συνέχεια στον Λίβανο αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, είναι “η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μέση Ανατολή εδώ και έξι χρόνια και η πρώτη στη Συρία”.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται “σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή”, υπογράμμισε.

“Ελπίζουμε ότι αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει να εμβαθύνουμε τον διάλογο μεταξύ του ΟΗΕ και της Συρίας”, σχολίασε από την πλευρά του ο Στεφάν Ντιζαρίκ εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Αύριο η αντιπροσωπεία θα βρεθεί στη Βηρυτό και το Σάββατο θα συναντηθεί με τους κυανόκρανους της δύναμης διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότιο Λίβανο, που είναι ανεπτυγμένοι μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου από τον Μάρτιο του 1978 και θα αποχωρήσουν στα τέλη του 2027.