Συρία: Διαδηλώσεις για την πρώτη επέτειο της μάχης κατά του Άσαντ - Real.gr

Ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα κάλεσε χθες βράδυ, Πέμπτης, τους Σύρους να τιμήσουν την έναρξη της επίθεσης του ισλαμιστικού συνασπισμού του οποίου ηγείτο, η οποία τον οδήγησε στις 8 Δεκεμβρίου στην εξουσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Δαμασκό, όπως και σε άλλες συριακές πόλεις, κατήγγειλαν σήμερα τις φονικές ισραηλινές επιθέσεις στον νότο της χώρας, κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων που οργανώθηκαν για τον εορτασμό της πρώτης επετείου της έναρξης της μάχης που οδήγησε στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα κάλεσε χθες βράδυ, Πέμπτης, τους Σύρους να τιμήσουν την έναρξη της επίθεσης του ισλαμιστικού συνασπισμού του οποίου ηγείτο, η οποία τον οδήγησε στις 8 Δεκεμβρίου στην εξουσία.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την αιματηρή ισραηλινή εισβολή στο χωριό Μπέιτ Τζιν, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, που επικαλείται το συριακό υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Εχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος “10 αμάχων” και 22 είναι οι τραυματίες μετά την ισραηλινή επίθεση στη Μπέιτ Τζιν, κοντά στα προσαρτημένα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Στη Δαμασκό, αλλά και στο Χαλέπι, στη Χομς και στη Χάμα (κεντρική Συρία), στη Λαττάκεια (δυτική), οι διαδηλωτές ύψωναν συριακές σημαίες και φώναζαν ισλαμιστικά συνθήματα, όπως και συνθήματα υπέρ του Σάρα, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

“Σταματήστε τις ισραηλινές επιθέσεις”, “Η Μπέιτ Τζιν μας κάνει περήφανους”, έγραφαν τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές στην πρωτεύουσα.

“Αφού νικήσαμε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, θα νικήσουμε και το Ισραήλ”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπατούμ Ιμαντεντίν, μια 29χρονη διαδηλώτρια στη Δαμασκό.

Στις 27 Νοεμβρίου 2024, ένας συνασπισμός ανταρτών εξαπέλυσε αστραπιαία επίθεση από το προπύργιό του στην Ιντλίμπ, παίρνοντας τον έλεγχο των μεγαλύτερων πόλεων της Συρίας, καταλαμβάνοντας τη μια μετά την άλλη, πριν φθάσει στη Δαμασκό, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ.

“Είμαι εδώ για να στηρίξω το κράτος του, που με αντιπροσωπεύει και αντιπροσωπεύει όλο τον συριακό λαό ανεξαιρέτως”, δήλωσε ο Μπάσελ Αζίζιε, ένας τεχνικός που διαδήλωνε στη Δαμασκό. “Βγήκαμε στους δρόμους επίσης για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες της ισραηλινής επίθεσης”, πρόσθεσε.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα είχε καλέσει τους Σύρους “να εκδηλώσουν τη χαρά τους” για την πρώτη επέτειο της πτώσης του Άσαντ και να “δείξουν την εθνική ενότητα” της Συρίας.

Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στις πόλεις που κατοικούνται κυρίως από Αλαουίτες, τη μειονότητα από την οποία προέρχεται και ο Άσαντ και η οποία αποτελεί στόχο επιθέσεων μετά την πτώση του.

Ο πρόεδρος αλ Σάρα αναγνώρισε την Πέμπτη ότι οι διαδηλωτές αυτοί έχουν “νόμιμες αξιώσεις”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ