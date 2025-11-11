Συρία: Διάρρηξη στο εθνικό μουσείο στη Δαμασκό - Εκλάπησαν αρχαίες ράβδοι χρυσού - Real.gr

Quantcast
Συρία: Διάρρηξη στο εθνικό μουσείο στη Δαμασκό – Εκλάπησαν αρχαίες ράβδοι χρυσού

15:00, 11/11/2025
Κακοποιοί διέρρηξαν το συριακό εθνικό μουσείο στη Δαμασκό και έκλεψαν αρχαίες ράβδους χρυσού, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη διεύθυνση του μουσείου, καθώς και μια πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η κλοπή έγινε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές αυτές. Το μουσείο, το οποίο δεν είχε υποστεί ζημιές κατά τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στη χώρα από το 2011 ως το 2024, διαθέτει έργα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια αρχαία και νεώτερη κληρονομιά της Συρίας.

Σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στη διεύθυνση του μουσείου, «εκλάπησαν έξι κομμάτια από τη λεγόμενη ‘κλασική’ πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, η οποία φιλοξενεί κυρίως ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά εκθέματα προερχόμενα από μείζονες αρχαιολογικούς τόπους στη Συρία.

Η πηγή διευκρίνισε πως πρόκειται για «ράβδους χρυσού», χωρίς να διευκρινίσει τη χρονολογία τους.

Η πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσε τα γεγονότα.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση του μουσείου αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. «Το μουσείο είναι κλειστό για λόγους ασφαλείας και θα ανοίξει και πάλι την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ένας αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Οι συριακές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως τη διάρρηξη αυτή.

Μια άλλη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «εργαζόμενοι και φύλακες του μουσείου συνελήφθησαν» μετά την κλοπή «και ανακρίθηκαν πριν αφεθούν ελεύθεροι».

Ένας αξιωματούχος της διεύθυνσης των Μουσείων της Συρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, διευκρίνισε πως οι δυνάμεις ασφαλείας απαγόρευσαν στους εργαζομένους να εισέλθουν μέσα στις αίθουσες με τα εκθέματα μετά την κλοπή.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν σήμερα ότι η κατάσταση γύρω από του μουσείο, το οποίο παραμένει σήμερα κλειστό, όπως κάθε Τρίτη, ήταν ομαλή, αλλά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν μέσα στο κτίριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP 

