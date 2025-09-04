Συρία: Δύο νεκροί σε επιδρομή drone κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου - Real.gr

Quantcast
Συρία: Δύο νεκροί σε επιδρομή drone κοντά στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου

22:40, 04/09/2025
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα αυτοκίνητο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιου του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα «οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα να βρουν τον θάνατο», όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αλί Γιούσεφ, αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ανταποκριτής του AFP στην περιοχή αφηγήθηκε ότι είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο κοντά στο αεροδρόμιο και συντρίμμια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

Νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) έκανε λόγο για έναν νεκρό, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

