Συρία: Ισχυρή έκρηξη στη Δαμασκό - Real.gr

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους και αυτόπτες μάρτυρες, καπνός ήταν ορατός στα δυτικά σύνορα της πόλης.

Documentation from Damascus pic.twitter.com/1EUmdO9yq1

🚨BREAKING: Explosion reported in the Mezzeh district of Damascus, Syria. pic.twitter.com/RAKpr65goW

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 24, 2025