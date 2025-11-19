Συρία: Kαταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στον νότο της χώρας - Real.gr

Η Συρία καταδίκασε σήμερα ως “παραβίαση” της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον νότο της χώρας, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η Συρία “καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια “νέα απόπειρα” του Ισραήλ “να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ