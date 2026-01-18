Συρία: Καταστροφή δύο γεφυρών στη Ράκα από Κούρδους μαχητές - Real.gr

Quantcast
Συρία: Καταστροφή δύο γεφυρών στη Ράκα από Κούρδους μαχητές

08:22, 18/01/2026
  • Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουσα συνιστώσα είναι οι Κούρδοι, ανατίναξαν μια παλιά και μια νέα γέφυρα στην πόλη της Ράκα. Σκοπός ήταν να ανακόψουν την προώθηση του συριακού στρατού.
  • Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάμπκα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα. Επίσης, απέκτησε τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος «Ελευθερία» δυτικά της Ράκα.
  • Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.
Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι καταστράφηκαν δυο γέφυρες στον Ευφράτη ποταμό που οδηγούν στη Ράκα (βόρεια), από κούρδους μαχητές που την ελέγχουν κι είναι αντιμέτωποι με επίθεση ευρείας κλίμακας του στρατού της de facto κυβέρνησης της Συρίας.

Κατά την πηγή αυτή, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουσα συνιστώσα είναι οι Κούρδοι, ανατίναξαν τη μια μετά την άλλη τη νύχτα παλιά και κατόπιν νέα γέφυρα, απομονώνοντας έτσι το άλλοτε οχυρό των τζιχαντιστών στη Συρία, στον τομέα της δυτικής όχθης του ποταμού, από το οποίο διατάχτηκαν να αποσυρθούν από τις δυνάμεις της Δαμασκού.

 

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα που ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός πήρε επίσης τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος “Ελευθερία” (παλιότερα γνωστού ως Μπάαθ) δυτικά της συριακής πόλης Ράκα, καθώς και του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τάμπκα, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

