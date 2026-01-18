Συρία: Καταστροφή δύο γεφυρών στη Ράκα από Κούρδους μαχητές - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουσα συνιστώσα είναι οι Κούρδοι, ανατίναξαν μια παλιά και μια νέα γέφυρα στην πόλη της Ράκα. Σκοπός ήταν να ανακόψουν την προώθηση του συριακού στρατού.
- Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάμπκα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα. Επίσης, απέκτησε τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος «Ελευθερία» δυτικά της Ράκα.
- Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.
The #SDF militias have blown up the new bridge and the old bridge in the city of #Raqqa in an attempt to halt the advance of the Syrian Arab Army. pic.twitter.com/TbAZPVFVaH
— الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) January 18, 2026
