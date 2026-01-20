Συρία: Κούρδος αξιωματούχος κάνει λόγο για «πλήρη κατάρρευση» των διαπραγματεύσεων με τη Δαμασκό - Real.gr

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας έχουν «καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κούρδος αξιωματούχος, την ώρα που ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις απέναντι στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στη βορειοανατολική Συρία.

Ο κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπντι και ο σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ-Σαράα συναντήθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη Δαμασκό για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας τους, που ανακοινώθηκε χθες και αφορά την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στους κόλπους του κράτους.

«Οι διαπραγματεύσεις, που έλαβαν χώρα χθες στη Δαμασκό, κατέρρευσαν πλήρως. Η μόνη απαίτηση (των συριακών αρχών) είναι η άνευ όρων παράδοση», δήλωσε ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό.

Ο ίδιος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επειγόντως «μια σταθερή και αποφασιστική στάση» υπέρ των Κούρδων της Συρίας.

Ο σύρος πρόεδρος, αποφασισμένος να επεκτείνει την εξουσία του σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε την Κυριακή μια συμφωνία που προβλέπει κατάπαυση του πυρός και ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών διοικήσεων στους κόλπους του κράτους.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε στις ζώνες της ανατολικής και της βόρειας Συρίας, κυρίως στις επαρχίες της Ράκα και της Ντέιρ Εζόρ, από τις οποίες αποσύρθηκαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Οι Κούρδοι είχαν εγκαθιδρύσει στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου (2011-2024) μια αυτόνομη ζώνη στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Σήμερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ράκα είδε μια μεγάλη οχηματοπομπή τεθωρακισμένων και οχημάτων που ήταν γεμάτα με στρατιώτες να κατευθύνονται προς το κουρδικό προπύργιο της Χασακέ, στην αυτόνομη ζώνη.

Από την πλευρά τους, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχονται από τους Κούρδους, απηύθυναν έκκληση προς «νεαρούς Κούρδους, άνδρες και γυναίκες», στη Συρία και το εξωτερικό, «να ενταχθούν στις τάξεις της αντίστασης».

Στην πόλη Χασακέ, πρωτεύουσα της ομώνυμης αυτόνομης επαρχίας, ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες αμάχους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ηλικιωμένους, να φέρουν όπλα έπειτα από σχετική έκκληση των SDF, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει φυλάκια ελέγχου και διεξάγουν περιπολίες.

Οι Κούρδοι είναι κατανεμημένοι σε τέσσερις χώρες της περιοχής, τη Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ και το Ιράν.