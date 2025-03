Συρία: Ο μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης - Μια γυναίκα υπουργός - Real.gr

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε χθες Σάββατο τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, χωρίς πρωθυπουργό.

Το κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνει 23 υπουργούς, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας.

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας κυβέρνησης ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στις 8 Δεκεμβρίου μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, εξέφρασε τη βούλησή του να οικοδομήσει «ένα ισχυρό και σταθερό κράτος».

Σε σύγκριση με το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα, διατηρήθηκαν στις θέσεις τους ο υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι και ο υπουργός Άμυνας Μούραφ Αμπού Κάσρα, στενοί συνεργάτες του μεταβατικού προέδρου.

Υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει ο Μοχάμεντ Γιοσρ Μπερνία και υπουργός Εσωτερικών ο Άνας Χατάμπ.

