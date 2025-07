Συρία: Ο πρόεδρος Αλ Σάρα δεσμεύεται εκ νέου «να προστατεύσει τις μειονότητες» - Real.gr

Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα "άμεση κατάπαυση του πυρός" στην επαρχία Σουέιντα, όπου άρχισαν να αναπτύσσονται δυνάμεις ασφαλείας.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Μοχάμαντ αλ Σάρα δεσμεύτηκε σήμερα εκ νέου “να προστατεύσει τις μειονότητες” στη Συρία, μετά την ανακοίνωση από τη συριακή προεδρία κατάπαυσης του πυρός που αποσκοπεί να βάλει τέλος στις διακοινοτικές συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 700 ανθρώπους στην επαρχία Σουέιντα, στην οποία η πλειονότητα των κατοίκων είναι Δρούζοι.

“Το συριακό κράτος δεσμεύεται να προστατεύσει όλες τις μειονότητες και κοινότητες της χώρας (…). Καταδικάζουμε όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν” στη Σουέιντα, στη νότια Συρία, σημείωσε ο Σάρα σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε από τη συριακή τηλεόραση, δεσμευόμενος να διωχθούν οι δράστες «εγκλημάτων και ωμοτήτων».

“The Syrian state is committed to protecting all minorities… No one will escape accountability.”

Syrian President Ahmed al-Sharaa urges all parties to fully respect the truce.#Israel #Syria #Ceasefire pic.twitter.com/Kuw7JxD8Qa

