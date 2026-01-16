Quantcast
Σύρια: Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα και αναγνώρισε ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά - Real.gr
real player

Σύρια: Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα και αναγνώρισε ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά

23:59, 16/01/2026
Σύρια: Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα και αναγνώρισε ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά

Σύνοψη από το

  • Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα εξέδωσε διάταγμα που χορηγεί δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας, αναγνωρίζοντας τα κουρδικά ως επίσημη γλώσσα.
  • Το διάταγμα καθιερώνει τα κουρδικά ως «εθνική γλώσσα», ορίζει το Ναβρόζ ως επίσημη αργία και χορηγεί την εθνικότητα σε Κούρδους που τη στερήθηκαν μετά την απογραφή του 1962.
  • Η κουρδική μειονότητα παρέμενε περιθωριοποιημένη επί δεκαετίες, ενώ το διάταγμα δηλώνει ότι «οι Σύροι Κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικής σημασίας μέρος του συριακού λαού».
Ο στρατός προειδοποιεί για νέα πλήγματα εναντίον των Κούρδων στο Χαλέπι.

Ο συριακός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Χαλεπιού ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις των Κούρδων του Ντέιρ Χάφερ, στα ανατολικά αυτής της πόλης, μία εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες μάχες στην περιοχή.

«Καλούμε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει αυτή τη ζώνη» η οποία χρησιμοποιείται «ως βάση για τρομοκρατικές επιχειρήσεις» στο Χαλέπι και τα περίχωρά του, υποστήριξε ο στρατός.

Την ίδια ώρα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα έδωσε στη δημοσιότητα ένα διάταγμα με το οποίο χορηγούνται δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας και αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα η κουρδική.

Με το διάταγμα, ο Σάρα αναγνωρίζει τα κουρδικά ως «εθνική γλώσσα», καθιερώνεται το Ναβρόζ (η κουρδική πρωτοχρονιά) ως επίσημη αργία και χορηγείται η εθνικότητα στους Κούρδους και τους απογόνους τους που τη στερήθηκαν μετά την αμφισβητούμενη απογραφή του 1962 καθώς θεωρήθηκαν «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία.

«Οι Σύροι Κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικής σημασίας μέρος του συριακού λαού και η πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συριακής εθνικής ταυτότητας» αναφέρει στο διάταγμα αυτό.

Η κουρδική μειονότητα παρέμενε επί δεκαετίες περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη από τα προηγούμενα καθεστώτα της Συρίας. Επωφελήθηκε από το χάος του εμφυλίου πολέμου (2011-24) για να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, μεταξύ των οποίων ήταν και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού νίκησε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, με τη στήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025 η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπέγραψε συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι στρατιωτικοί και πολιτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο συριακό κράτος, ωστόσο οι συνομιλίες για την εφαρμογή της φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

Αδ. Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

00:09 17/01
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα: Οι μαρτυρίες, τα σενάρια διαφυγής και η στάση των γονιών της

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα: Οι μαρτυρίες, τα σενάρια διαφυγής και η στάση των γονιών της

00:03 17/01
Σύρια: Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα και αναγνώρισε ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά

Σύρια: Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα και αναγνώρισε ως επίσημη γλώσσα τα κουρδικά

23:59 16/01
Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico (80-61 την Μπαρτσελόνα)

Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico (80-61 την Μπαρτσελόνα)

23:56 16/01
Ο EASA καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν

Ο EASA καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν

23:45 16/01
Προκόπης Παυλόπουλος στο Xinhua News: Οι πολιτισμοί πρέπει να χτίζουν διάλογο, όχι χάσμα - BINTEO

Προκόπης Παυλόπουλος στο Xinhua News: Οι πολιτισμοί πρέπει να χτίζουν διάλογο, όχι χάσμα - BINTEO

23:40 16/01
Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1: Οι κάμερες ήταν στραμμένες στην είσοδο και στην αυλή του σπιτιού μου - BINTEO

Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1: Οι κάμερες ήταν στραμμένες στην είσοδο και στην αυλή του σπιτιού μου - BINTEO

23:31 16/01
Γερμανία: Οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας, διαβεβαίωσε ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Γερμανία: Οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας, διαβεβαίωσε ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

23:30 16/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved