Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία, σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις - Real.gr

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία, σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις

18:00, 10/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones.

Η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα.

