Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία, σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις - Real.gr

\u039f\u03b9 \u03a3\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ad\u03c2 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u0394\u03c5\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03bf\u03af\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u039a\u03bf\u03cd\u03c1\u03b4\u03c9\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03af\u03bd\u03c9\u03c3\u03b1\u03bd \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b8\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03c5\u03b2\u03b5\u03c1\u03bd\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03c5\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf \u03a7\u03b1\u03bb\u03ad\u03c0\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac drones.\r\n\r\n\u0397 \u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03bd \u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03af\u03b1\u03c3\u03b5 \u03ac\u03bc\u03b5\u03c3\u03b1.\r\n\r\n\u03a0\u03b7\u03b3\u03ae: \u0391\u03a0\u0395-\u039c\u03a0\u0395