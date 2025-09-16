Συρία: Οι συριακές δυνάμεις απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από το νότο της χώρας - Real.gr

Σύμφωνα με αξιωματούχο, η απόσυρση των βαρέων όπλων του συριακού στρατού "άρχισε πριν από δύο μήνες"..

Οι συριακές δυνάμεις “απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από όλο τον νότο” της Συρίας, όπου το Ισραήλ απαιτεί να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, δήλωσε σήμερα Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, η απόσυρση των βαρέων όπλων του συριακού στρατού “άρχισε πριν από δύο μήνες”.

Συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων είχαν ξεσπάσει τον Ιούλιο στη νότια επαρχία Σουέιντα, η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, ωθώντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να παρέμβουν.

Το Ισραήλ, στο οποίο ζει μια κοινότητα Δρούζων, είχε βομβαρδίσει τότε τη Δαμασκό, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει αυτή τη μειονότητα, και οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από την πόλη της Σουέιντα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει στα τέλη Αυγούστου ότι η χώρα του διεξήγαγε συνομιλίες για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία.

Διπλωμάτης στη συριακή πρωτεύουσα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η απόσυρση των βαρέων όπλων εφαρμόζεται από τον νότο μέχρι “10 χιλιόμετρα νοτίως της Δαμασκού”.

Το Ισραήλ και η Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο ο μεταβατικός Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων προβλέπεται την Παρασκευή στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Τον περασμένο μήνα, τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Αλ Σιμπάνι και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποκλιμάκωση και για την κατάσταση στην επαρχία Σουέιντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ