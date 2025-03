Συρία: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη στη Λαττάκεια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τόσο ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, όσο και κάτοικοι της περιοχής αναζητούν τραυματίες και αγνοούμενους.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια «σφοδρή έκρηξη» που σημειώθηκε στη Λαττάκεια, την παραθαλάσσια συριακή πόλη που θεωρείται προπύργιο των υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana.

Από την έκρηξη στη συνοικία Αλ Ριμάλ έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 12, ανέφερε το πρακτορείο.

🔥#BREAKING-Scenes from the explosion site in the southern Raml neighborhood of Latakia, Syria. pic.twitter.com/I3pncVVXyk

— MOHAMMAD AHSAN🎗️ (@MOHAMMAD_AARSH) March 15, 2025