Συρία: Ξεπέρασαν τους χίλιους οι νεκροί στις συγκρούσεις στα προπύργια των Αλεβιτών - Real.gr

Η αποκατάσταση της ασφάλειας θεωρείται πως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα εξουσία στη Συρία, έπειτα από 13 χρόνια εμφύλιας σύρραξης.

Οι συριακές de facto αρχές ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως εργάζονται για να «αποκαταστήσουν την τάξη» στη δυτική Συρία, στα προπύργια υποστηρικτών του ανατραπέντα προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, όπου πάνω από χίλιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που πλέον διανύουν την τέταρτη ημέρα τους — ανάμεσά τους ήταν 745 πολίτες που ανήκουν στην κοινότητα των αλεβιτών, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για τα πιο πολύνεκρα επεισόδια αφότου κατέλαβε την εξουσία στη Συρία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών υπό την ριζοσπαστική σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), ο ηγέτης της οποίας και μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ Σάρα έκανε λόγο σήμερα το πρωί για «προκλήσεις» που πάντως «αναμένονταν», καλώντας —ταυτόχρονα— σε εθνική ενότητα, με βίντεο που διένειμε.

Οι συγκρούσεις ευρείας κλίμακας ξέσπασαν την Πέμπτη, έπειτα από αρκετές μέρες εντάσεων στην επαρχία της Λαττάκειας, όπου ζει μεγάλο μέρος της μουσουλμανικής μειονότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια Άσαντ.

Έκτοτε, τουλάχιστον «745 αλεβίτες πολίτες σκοτώθηκαν στις παραθαλάσσιες συριακές περιοχές και στα βουνά της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και σύμμαχές τους οργανώσεις», σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια οι νεκροί είναι τουλάχιστον 1.018, ανάμεσά στους οποίους ήταν 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της de facto κυβέρνησης.

